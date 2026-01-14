Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 08:09

Муцениеце рассказала, о чем жалеет после третьих родов

Муцениеце пожаловалась на лишний вес и заявила о возвращении в спортзал

Агата Муцениеце Агата Муцениеце Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Агата Муцениеце начала активную борьбу с лишним весом после родов, которые прошли в декабре. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она пожаловалась, что за время беременности поправилась на шесть килограммов.

Друзья, ну что? Моя первая тренировка! На весах плюс лишних шесть килограммов. Начинаем скидывать, да? — заявила актриса.

Ранее Муцениеце сообщила, что набрала восемь килограммов, и отметила увеличение груди после рождения третьего ребенка. Недавно артистка стала мамой девочки. Информация о том, что Муцениеце снова родила, появилась 2 декабря. Утверждалось, что роды прошли в московском роддоме «Лапино». Отцом ребенка является музыкант Петр Дранга.

Актриса официально взяла фамилию своего нового мужа, отказавшись от фамилии своего бывшего супруга, актера Павла Прилучного. Звезда также переоформила свое индивидуальное предпринимательство. Теперь оно зарегистрировано как «Дранга Агата», а раньше фигурировало под названием «Прилучная Агата».

Агата Муцениеце
актрисы
лишний вес
роды
