08 февраля 2026 в 14:04

Река Херота угрожает Сочи

Река Херота в Адлерском районе Сочи может выйти из берегов

Река Херота в Адлерском районе может выйти из берегов из-за подъема уровня воды до опасных отметок, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на мэра Сочи Андрея Прошунина. В районе запущены сирены и система голосового оповещения.

Специалисты экстренных служб находятся на месте для ликвидации угрозы. Жителям поступила рекомендация переместить личный транспорт на возвышенные участки местности в целях безопасности.

Ранее мэр турецкого курорта Бодрум Тамер Мандалинчи сообщил о сильном ливне, обрушившемся на город и вызвавшем наводнение. По его словам, улицы превратились в мощные потоки, которые привели к затоплению жилых зданий.

Кроме того, из-за проливных дождей, обрушившихся на Колумбию 28 января, произошел разлив реки Медельин. Это привело к масштабному наводнению в одноименном городе, в результате чего были затоплены городские улицы и торговые комплексы, а также появились трещины на дорогах, полностью парализовавшие движение.

Также из-за циклона «Чандра» в Ирландии десятки жилых строений оказались под водой. Наибольший ущерб стихия нанесла столичному Дублину и ряду графств на востоке и юго-востоке страны, а сильные ливни привели к перебоям в работе авиационного и железнодорожного транспорта.

