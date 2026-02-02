Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 01:31

Проливные дожди затопили улицы одного популярного курортного района

Сильный ливень вызвал наводнение в турецком курортном районе Бодрум

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сильный ливень обрушился на турецкий курорт Бодрум и вызвал наводнение, сообщил мэр города Тамер Мандалинчи. По его словам, которые передает DHA, улицы превратились в бурные реки, которые затопили жилые дома.

В результате сильных дождей в семи домах произошло подтопление на уровне четырех-пяти сантиметров, — сказано в сообщении.

Ранее из-за проливных дождей, которые обрушились на Колумбию 28 января, река Медельин вышла из берегов. Из-за этого город Медельин накрыло масштабное наводнение.

До этого из-за шторма «Чандра» десятки домов в Ирландии ушли под воду, особенно пострадали Дублин и графства на востоке и юго-востоке страны. Воздушный и железнодорожный транспорт работают с перебоями из-за сильных дождей. В стране уже выпала половина месячной нормы осадков, и до конца недели возможны новые наводнения. Власти отметили, что инфраструктура в пострадавших районах не была готова к непогоде, в частности не был реализован проект по углублению русла одной из рек.

Кроме того, сильные зимние бури, ледяные дожди и снегопады, бушующие в Афганистане последние три дня, привели к гибели 61 человека и ранению еще 110 жителей. По данным национального Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (ANDMA), стихия затронула сразу несколько провинций страны.

Турция
наводнения
ливни
курорты
