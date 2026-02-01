Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 02:20

Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании

ТАСС: офицеры ВСУ сбегают с британских учебных курсов перед отправкой на родину

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Большинство украинских офицеров, проходящих подготовку в Великобритании, самовольно покидают расположение частей, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что это происходит непосредственно перед их отправкой на Украину.

В Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в СОЧ (самовольное оставление части. — NEWS.ru) перед отправкой на Украину, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что генерал Михаил Сидоренко, называемый другом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава. По информации источника, ситуация сопровождается массовым дезертирством и рекордным числом пропавших без вести.

До этого подполковник запаса Олег Иванников заявил: украинские бойцы начнут активно бросать позиции на Сумском направлении на фоне отсутствия ротации. По его словам, по большей части массовое дезертирство наблюдается из-за отсутствия денежного довольствия и смены личного состава на боевых позициях, а также плохого питания.

Великобритания
ВСУ
офицеры
дезертиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпред США назвал мирную сделку по Украине лишь первым шагом
Ермак задекларировал денежные активы на огромную сумму
Марочко раскрыл смысл освобождения Терноватого
Военнопленный ВСУ обвинил полковника в игре на деньги солдат
В России пересчитали размер маткапитала на первого ребенка
На Камчатке автобус с рабочими сорвался с моста в реку
Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере
Врач рассказала о правильных действиях при подозрении на вирус Нипах
«Арестуйте немедленно!»: Трамп высказался по поводу Барака Обамы
Раскрыты потери ВСУ за январь
«Охота на людей»: Сийярто выступил с обвинением в адрес Украины
Стармер обратился к брату короля Британии по поводу Эпштейна
Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании
Соцфонд проиндексировал более 40 социальных выплат и пособий
Биткоин рухнул ниже $80 тыс. впервые с апреля
Фигуранты дела Эпштейна: политики, бизнесмены, ученые и медийные личности
Алферова подтвердила расставание с мужем после 25 лет брака
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в восемь раз дороже ожиданий
На Украине произошло массовое аварийное отключение электричества
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с двумя людьми в Белгородской области
Дальше
Самое популярное
Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее
Общество

Забываю об омлетах. Готовлю творожные конвертики в тонком тесте: как хачапури, только легче и нежнее

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки
Семья и жизнь

Слоеные пирожки с говяжьим фаршем: простой рецепт для выпечки

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов
Общество

Запеканка «Жюльен»: курица с картошкой в новой интерпретации — для сытных обедов и ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.