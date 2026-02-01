Стало известно о массовом дезертирстве ВСУ в Великобритании ТАСС: офицеры ВСУ сбегают с британских учебных курсов перед отправкой на родину

Большинство украинских офицеров, проходящих подготовку в Великобритании, самовольно покидают расположение частей, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Отмечается, что это происходит непосредственно перед их отправкой на Украину.

В Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в СОЧ (самовольное оставление части. — NEWS.ru) перед отправкой на Украину, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что генерал Михаил Сидоренко, называемый другом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, допустил колоссальные потери среди вверенного ему личного состава. По информации источника, ситуация сопровождается массовым дезертирством и рекордным числом пропавших без вести.

До этого подполковник запаса Олег Иванников заявил: украинские бойцы начнут активно бросать позиции на Сумском направлении на фоне отсутствия ротации. По его словам, по большей части массовое дезертирство наблюдается из-за отсутствия денежного довольствия и смены личного состава на боевых позициях, а также плохого питания.