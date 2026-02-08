Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля

Средства ПВО ночью уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Россией. Около 80 тыс. жителей Белгорода остались без отопления в результате ракетной атаки. ВСУ нанесли удар по объектам инфраструктуры в Брянской области с применением ракет большой дальности «Нептун». Подробности — в материале NEWS.ru.

Над Россией уничтожили 22 беспилотника в ночь на 8 февраля

Силы ПВО в ночь на 8 февраля сбили более 20 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Черного моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в Минобороны.

Так, 11 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, четыре — над территорией Калужской области и один — над территорией Курской области. Еще шесть дронов были уничтожены над Черным морем, уточнили в оборонном ведомстве.

У 80 тысяч белгородцев нет отопления из-за атаки ВСУ

Около 80 тысяч жителей Белгорода остались без отопления в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, еще около 3 тысячи человек лишились газоснабжения и порядка тысячи — электричества.

Глава Белгородской области заверил, что в ближайшие 1,5 часа электроэнергия будет подана для тысячи человек. Также планируется оперативно решить проблему с газом. Однако отопление вернется не раньше середины дня.

ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS

ВСУ нанесли масштабный удар по объектам инфраструктуры в Брянской области с применением ракет большой дальности «Нептун» и систем реактивного залпового огня HIMARS, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В Выгоничском районе пострадали два человека, уточнил он. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Повреждены частные жилые дома, административное здание и церковь», — написал Богомаз.

В результате в семи муниципалитетах произошли перебои с теплом и электричеством, добавил глава области. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам, чтобы устранить последствия удара.

Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оказался под ракетным обстрелом во время инспекции городских объектов. Инцидент произошел в Белгороде, где политик вместе со специалистами был вынужден срочно укрыться от огня.

«Во время осмотра начался повторный ракетный обстрел. Вместе с сотрудниками аварийных бригад спрятались в укрытие», — написал глава региона.

Гладков подчеркнул, что не встречал в своей жизни более мужественных людей, чем сотрудники аварийных бригад, и назвал их героями. После завершения обстрела губернатор продолжил инспекцию, посетив пункты временного обогрева для жителей вместе с начальником главного управления МЧС России по региону Сергеем Потаповым. Также было проведено совещание с представителями «Россетей», на котором обсудили ход восстановления энергосистемы области, поврежденной в результате атак.

В больнице умерла 19-летняя пострадавшая при атаке ВСУ на Батайск

Жительница Батайска Ростовской области, пострадавшая в результате падения обломков БПЛА в декабре 2025 года, скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе администрации города. Похороны 19-летней девушки пройдут 9 февраля.

«К сожалению, девушка умерла», — сообщили власти.

Массированная атака БПЛА на Ростовскую область, в результате которой пострадала девушка, произошла 18 декабря 2025 года. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в тот день погибли три человека: двое из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.

