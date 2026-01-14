Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев

Актер Артем Карасев продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, комментировал ли он тему спецоперации?

Чем известен Карасев

Артем Карасев родился 21 июля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств).

Карасев снимался в картинах «Невестка», «Бомж», «Страховщики», «Наружное наблюдение», «Знахарь», «Улетный экипаж», «С меня хватит», «Мертвые лилии», «Простить себя», «ВСЛУХ!», «Мама всегда права», «Книжная девочка», «Белая лилия», «Тайна за углом» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Карасева

С 2005 по 2009 год Артем Карасев был женат на коллеге Карине Разумовской. Пара познакомилась во время учебы в вузе.

В 2020 году артист признался, что состоит в отношениях с девушкой по имени Арина, которая почти на 15 лет младше его. По словам Карасева, большая разница в возрасте сначала смутила отца девушки, однако вскоре отношения между ними наладились.

Артем Карасев Фото: vk.com/id71072703

«Последние годы своей жизни перед Ариной я был убежденным холостяком, и когда я максимально достиг познания и преисполнился, то встретил ее. Мы познакомились на сказочном острове Куба, но она тоже из Санкт-Петербурга. Я понял, что эта женщина соответствует всем моим требованиям», — рассказал он в интервью каналу «Домашний» в 2021 году.

Чем сейчас занимается Карасев

Артем Карасев продолжает творческую деятельность.

В 2025 году он снялся в мини-сериалах «Требуется папа для моего сына» и «Недостойные наследницы».

Карасев также признавался, что отдает предпочтение кино, а не театру.

«Как актер я предпочитаю, конечно же, работать в кино, а не в театре, это даже не обсуждается. Я страдал в университете, видя горящие глаза своих сокурсников, которые мечтали войти в труппу театра, а я хотел только в кино, но при этом меня приглашали в два театра. В итоге я потом отработал в одном из них два года. Если будет хорошее предложение, соглашусь участвовать в антрепризе, но второй раз в репертуарный театр подписываться я не готов. Хотя, возможно, с возрастом все изменится», — рассуждал артист.

Свое мнение о спецоперации Карасев не высказывал.

