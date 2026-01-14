Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 20:06

Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев

Артем Карасев Артем Карасев Фото: vk.com/id71072703
Читайте нас в Дзен

Актер Артем Карасев продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, комментировал ли он тему спецоперации?

Чем известен Карасев

Артем Карасев родился 21 июля 1984 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств).

Карасев снимался в картинах «Невестка», «Бомж», «Страховщики», «Наружное наблюдение», «Знахарь», «Улетный экипаж», «С меня хватит», «Мертвые лилии», «Простить себя», «ВСЛУХ!», «Мама всегда права», «Книжная девочка», «Белая лилия», «Тайна за углом» и других.

Всего в его фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Карасева

С 2005 по 2009 год Артем Карасев был женат на коллеге Карине Разумовской. Пара познакомилась во время учебы в вузе.

В 2020 году артист признался, что состоит в отношениях с девушкой по имени Арина, которая почти на 15 лет младше его. По словам Карасева, большая разница в возрасте сначала смутила отца девушки, однако вскоре отношения между ними наладились.

Артем Карасев Артем Карасев Фото: vk.com/id71072703

«Последние годы своей жизни перед Ариной я был убежденным холостяком, и когда я максимально достиг познания и преисполнился, то встретил ее. Мы познакомились на сказочном острове Куба, но она тоже из Санкт-Петербурга. Я понял, что эта женщина соответствует всем моим требованиям», — рассказал он в интервью каналу «Домашний» в 2021 году.

Чем сейчас занимается Карасев

Артем Карасев продолжает творческую деятельность.

В 2025 году он снялся в мини-сериалах «Требуется папа для моего сына» и «Недостойные наследницы».

Карасев также признавался, что отдает предпочтение кино, а не театру.

«Как актер я предпочитаю, конечно же, работать в кино, а не в театре, это даже не обсуждается. Я страдал в университете, видя горящие глаза своих сокурсников, которые мечтали войти в труппу театра, а я хотел только в кино, но при этом меня приглашали в два театра. В итоге я потом отработал в одном из них два года. Если будет хорошее предложение, соглашусь участвовать в антрепризе, но второй раз в репертуарный театр подписываться я не готов. Хотя, возможно, с возрастом все изменится», — рассуждал артист.

Свое мнение о спецоперации Карасев не высказывал.

Читайте также:

Домогаров, измена мужа, новые фильмы: как живет актриса Марина Александрова

Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов

Дружба с Нагиевым, слухи об измене жены, театр: как живет Игорь Лифанов

новости
культура
актеры
артисты
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над российскими регионами за семь часов
Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина
Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма
Банковские карты попали под НДС: что это значит для россиян
«112»: тело футболиста Адамса нашли в Звенигороде
Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике
«Студенты его обожали»: каким был ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий
«Наделают полные штаны дерьма»: Медведев о будущем Гренландии
Суд вынес решение по «сладкому» делу одного из самых влиятельных блогеров
Редкий лесной кот забрел во двор к жителю Приамурья и попал на видео
Вэнс и Рубио начали встречу с главами МИД Дании и Гренландии
«Без романов на площадке»: кадры с съемок нового «Ледникового периода»
Тимошенко все? Уголовнице грозит новый срок — чем не угодила Западу
Власти ФРГ отреагировали на план Трампа по иранским пошлинам
«Прячет голову в песок»: Орбан жестко высказался о кредиторах Украины
Стало известно еще о двух жертвах роддома в Новокузнецке
Центральные районы европейского города погрузились во тьму
В США сравнили российский Су-35 с поставленными Западом истребителями ВСУ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.