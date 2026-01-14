Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 10:33

Мужчина случайно узнал о своей женитьбе спустя 34 года

В Казахстане мужчина спустя 34 года узнал, что у него есть жена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Казахстана зашел в раздел «Государственные услуги» банковского приложения и неожиданно наткнулся на запись о своем браке, заключенном якобы в 1991 году, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики. Мужчина признался, что в начале 90-х несколько месяцев жил с женщиной, но до свадьбы дело не дошло.

Установлено, что запись о браке действительно была, но подписи в ней — чужие. Даже близкий друг казахстанца подтвердил, что на «регистрации» не был и ничего не подписывал. К тому же «жена» мужчины еще в 1994 году вышла замуж за другого. Сам он тоже давно обзавелся семьей, не подозревая, что формально женат уже 34 года.

Суд пришел к выводу, что регистрация брака в 1991 году была произведена с нарушением требований закона, поскольку стороны лично при его оформлении не присутствовали. Брак признан недействительным, — уточнили в Верховном суде.

Ранее сообщалось, что жительница Китая, оформившая «страховку любви» для своих отношений за $28, спустя 10 лет получит выплату в размере около $1,4 тыс. Условия страхового полиса были выполнены после официальной регистрации брака.

