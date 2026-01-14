Домогаров, измена мужа, новые фильмы: как живет актриса Марина Александрова

Актриса Марина Александрова активно снимается в кино и играет в театре. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Александрова

Марина Александрова (Пупенина) родилась 29 августа 1982 года в венгерском городе Кишкунмайша. Окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Артистка снималась в картинах «Империя под ударом», «Северное сияние», «Бедная Настя», «Виола Тараканова», «Счастье ты мое», «Крутой маршрут», «Срочно! Ищу мужа», «Шакал», «Манюня», «Хочу замуж», «Точка ноль» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Александровой

С 2005 по 2007 год Марина Александрова состояла в отношениях с народным артистом России Александром Домогаровым.

В 2008 году актриса вышла замуж за коллегу Ивана Стебунова. Спустя два года они развелись из-за измены супруга.

«Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим. Эта история наверняка бы закончилась, мы ведь с Мариной совершенно разные люди, но не так рано, и за это обидно», — признавался Стебунов в передаче «Судьба человека».

Сейчас Александрова состоит в отношениях с режиссером Первого канала, журналистом-международником Андреем Болтенко.

Марина Александрова и ее супруг, главный режиссер Первого канала Андрей Болтенко Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Могу сказать, что никогда не любила до встречи с Андреем. То, что мне казалось любовью когда-то, было чем угодно — привязанностью, страстью, влюбленностью, авантюризмом, иногда болью. А любовь, объединяя все эти чувства, дает человеку гармонию внутри. Когда Андрей появился в моей жизни, я впервые поняла, что рядом со мной человек, который сильнее меня», — делилась актриса.

В 2012 году у пары родился сын Андрей, в 2015 году — дочь Екатерина.

Чем сейчас занимается Александрова

Марина Александрова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Варшавская мелодия», «Здравствуй, Жора, Новый год!», «Страсти по объявлению» и «Эффект Золушки».

В 2025 году вышли сериалы «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш» и «Москва слезам не верит. Все только начинается» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть детектив «Одноклеточный» с Александровой.

