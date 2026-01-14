МИД вызвал временную поверенную в делах Британии

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакию, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Причины вызова не уточняются.

Вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве, — отметили в министерстве.

Ранее представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать задержание российского танкера «Маринера» силами США. Он заявил, что Лондон не обсуждает оперативную деятельность других государств.

Начальник британского Генштаба Ричард Найтон между тем заявил, что развертывание национального военного контингента на Украине после завершения кризиса допустимо только при гарантиях его безопасности. Он уточнил, что для поддержания безопасного уровня боеготовности личный состав должен получить необходимое снаряжение, подготовку и четкий график ротации.

Депутат Госдумы Андрей Колесник до этого заявил, что глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили хотел привлечь к себе внимание словами о желании похитить российского президента Владимира Путина. Он подчеркнул, что подобное высказывание соответствует уровню британских политиков.