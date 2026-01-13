В Британии назвали условия отправки войск на Украину Маршал Найтон: Британия не отправит войска на Украину до прекращения конфликта

Глава британского Генштаба главный маршал авиации Ричард Найтон на заседании в парламенте заявил, что развертывание национальных войск на Украине после завершения конфликта возможно лишь при уверенности в их защищенности, передает Sky News. При этом он подчеркнул, что военнослужащие будут иметь достаточное количество оборудования, подготовку и графики ротации для поддержания безопасного уровня боеготовности.

Отвечая на вопрос депутата от Консервативной партии Джесси Нормана о подготовке возможного контингента, Найтон подчеркнул, что абсолютной безопасности не существует. Решение о направлении военных будет принято только после тщательной оценки рисков.

Задача военного руководства <…> состоит в том, чтобы оценить этот уровень риска и убедиться, что выгоды от развертывания перевешивают любые возможные риски, — заявил Найтон.

Он напомнил, что ранее участвовал в составлении соответствующих планов «коалиции желающих». Поэтому уверен в том, что у Британии есть средства для выполнения поставленных задач, но дополнительное финансирование снизит риски.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что план развертывания военного контингента на Украине после прекращения огня готов и разработан «коалицией желающих». По его словам, с лидерами стран-участниц был проведен политический процесс по этому вопросу.