14 января 2026 в 20:51

Суд вынес решение по «сладкому» делу одного из самых влиятельных блогеров

Блогера Кьяру Ферраньи оправдали по делу о благотворительных акциях для детей

Кьяра Ферраньи Кьяра Ферраньи Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press
Итальянскую модель и блогершу Кьяру Ферраньи оправдали по делу о мошенничестве, передает The Guardian. Решение вынесли в Милане в процессе, связанном с благотворительными рождественскими и пасхальными акциями.

Кошмар закончился. Я очень счастлива вернуть себе жизнь. Это были тяжелые два года, но я верила в правосудие — и правосудие восторжествовало, — сказала Ферраньи после заседания.

Прокуратура просила назначить ей год и восемь месяцев тюрьмы, обвиняя в том, что потребителей ввели в заблуждение во время двух кампаний: продажи фирменного рождественского кекса в 2022 году и пасхальных шоколадных яиц в 2021–2022 годах. Покупатели рассчитывали, что, переплачивая за продукты, они напрямую поддержат детские медицинские учреждения.

Поводом для расследования стало решение антимонопольного регулятора Италии, который оштрафовал Ферраньи на €1 млн (91,4 млн рублей) за недобросовестные коммерческие практики в кампании с кексами. Покупатели платили за торт €9 (822 рубля) вместо €3 (274 рубля), однако больница в Турине получила только один перевод — €50 тыс. (4,5 млн рублей) от производителя Balocco. Компания также была оштрафована на €420 тыс. (38,4 млн рублей).

Во время проверки всплыло и дело с пасхальными яйцами, где покупатели также считали, что поддерживают благотворительность. В 2024 году Ферраньи добровольно перечислила около €1,2 млн (109,7 млн рублей) в фонд, чтобы урегулировать часть претензий. На суде она утверждала, что действовала «добросовестно».

За 10 лет до скандала Ферраньи заработала около €40 млн (3,6 млрд рублей), продвигая бренды и свою жизнь в соцсетях. После обвинений ее репутация резко просела: она потеряла около 200 тыс. подписчиков и ряд крупных контрактов, включая сотрудничество с Coca-Cola.

Ранее защита осужденной за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств блогера Елены Блиновской обжаловала приговор в кассационной инстанции. Она этапирована в женскую ИК-1 во Владимирской области.

