14 января 2026 в 20:39

Власти ФРГ отреагировали на план Трампа по иранским пошлинам

Министр экономики Венцель: ФРГ ждет конкретных шагов от США по иранским пошлинам

Министерство экономики Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин за торговлю с Ираном, заявил РИА Новости представитель ведомства Никлас Венцель. По его словам, в Берлине ожидают конкретных шагов Вашингтона в этом направлении.

Мы приняли к сведению заявление президента США. Теперь остается дождаться, какие конкретные дальнейшие шаги последуют. Поэтому прошу отнестись с пониманием, что в данный момент мы не можем более обстоятельно высказываться по этому поводу, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил о немедленном введении 25-процентных пошлин на всю торговлю со странами, которые продолжают сотрудничать с Ираном. По его словам, эта жесткая мера призвана оказать экономическое давление на недружественное государство.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что слова президента США о введении тарифов для партнеров Ирана не имеют реальных оснований. По его мнению, Вашингтону невыгодно начинать торговые войны с ключевыми союзниками Тегерана.

