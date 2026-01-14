Вэнс и Рубио начали встречу с главами МИД Дании и Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио встретились с министрами иностранных дел Дании и Гренландии Ларсом Лекке Расмуссеном и Вивиан Мотцфельдт, сообщает РИА Новости. Стороны обсудят претензии на остров со стороны Вашингтона.

Встреча проходит вскоре после громкого заявления американского лидера Дональда Трампа, сделанного буквально накануне переговоров. Президент США открыто призвал Данию незамедлительно покинуть территорию Гренландии, утверждая, что исключительно Соединенные Штаты имеют право контролировать этот регион.

Трамп неоднократно подчеркивал важность Гренландии для национальной безопасности своей страны. Он также допускал вероятность изменения статуса этой самоуправляемой территории, находящейся под юрисдикцией Дании, с целью усиления контроля со стороны США.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже иронично высказывался на эту тему. Он заявил, что такой шаг мог бы быть «полезен для оздоровления мирового климата». Он также советовал американской стороне поторопиться, чтобы опередить гипотетический «референдум о присоединении к России».