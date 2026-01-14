Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 января: где сбои в России

Сегодня, 14 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 14 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 14 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 14 января поступило от пользователей МТС. Порядка 33% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 10% — на Санкт-Петербург, 7% — на Краснодарский край и Саратовскую область, 6% — на Свердловскую область, 5% — на Татарстан, Челябинскую и Самарскую области, 3% — на Сахалин, 2% — на Чувашию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Рязанскую и Волгоградскую области, 1% — на Башкирию, Калмыкию, Новосибирскую и Ростовскую области.

Почему не работает мобильный интернет 14 января

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии также уточнил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

14 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Ставрополья, регионах Северного Кавказа, Воронежской и Рязанской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 48 украинских беспилотников над российскими регионами.

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

Когда снимут ограничения на мобильный интернет

Ограничения на работу мобильного интернета в регионах снимают, как только это позволит оперативная обстановка.

Глава Минцифры Чувашии Михаил Степанов заявил, что точные сроки полноценного возобновления работы мобильного интернета в республике неизвестны, однако напомнил, что ограничения носят временный характер.

«Эти меры ввели на федеральном уровне: ни региональное министерство, ни операторы связи не влияют на сроки их отмены. Ограничения носят временный характер, они необходимы для защиты граждан и объектов критической инфраструктуры», — сообщил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Камчатке накануне, 13 января, частично отменили действующие с начала года ограничения по передаче данных в сетях сотовой связи после того, как губернатор края Владимир Солодов заявил, что прорабатывает с федеральным центром возможности для максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения «слепых зон».

