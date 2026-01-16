Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 20:46

«Немножко не так»: Ковальчук объяснила резонансные слова Чумакова о семье

Ковальчук: слова Чумакова об отсутствии долга в семье вырваны из контекста

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жена певца Алексея Чумакова, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук дала пояснения по поводу его скандального интервью, в котором он заявил, что в семье «никто никому не должен». В эфире шоу «12 вопросов» она заявила, что его слова были вырваны из контекста.

Леша немножко не так сказал, это вырвано из контекста. Он сказал, что отдельно мужчина и женщина, как индивидуумы, друг другу ничего не должны. Да, они в какой-то момент жизни вдруг решили быть вместе, и дальше только от них зависит, хотят они быть вместе или нет. Они «не должны» в физическом понимании этого слова, — объяснила Ковальчук.

Артистка отметила, что для ее мужа, как для «альфа-самца», неприемлема сама формулировка «ты должен», он понимает ее как «мужчина хочет и делает». Ковальчук заверила, что после 17 лет брака их отношения гармоничны и построены на взаимном доверии, а совместно пережитые трудности только укрепили союз.

Помимо этого, Чумаков угодил в скандал в марте, признавшись, что выбирал жену по критериям «вдул бы или не вдул». Артист заявил, что восхитился красотой, яркостью и живостью Ковальчук. Однако это высказывание вызвало негативную реакцию среди зрителей.

