В России утвердили время ожидания скорой помощи Правительство РФ: скорая помощь должна доезжать до пациента за 20 минут

Бригада скорой помощи должна добраться до больного за 20 минут с момента вызова, сообщили в РИА Новости со ссылкой на постановление Правительства РФ. Отмечалось, время ожидание не должно превышать указанное время.

В документе подчеркнули, что время может быть скорректировано с учетом транспортной доступности. Также на изменения установленного промежутка времени может повлиять плотность населения, а также климатические и географические особенности регионов.

