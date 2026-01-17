Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:57

В России утвердили время ожидания скорой помощи

Правительство РФ: скорая помощь должна доезжать до пациента за 20 минут

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бригада скорой помощи должна добраться до больного за 20 минут с момента вызова, сообщили в РИА Новости со ссылкой на постановление Правительства РФ. Отмечалось, время ожидание не должно превышать указанное время.

В документе подчеркнули, что время может быть скорректировано с учетом транспортной доступности. Также на изменения установленного промежутка времени может повлиять плотность населения, а также климатические и географические особенности регионов.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2026 году планируется выдать врачам, педагогам, ученым и тренерам еще 219 сертификатов на получение социальной ипотеки. Соответствующая программа была запущена 10 лет назад. Она помогает региону привлекать на работу ценных специалистов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что за 10 лет существования программы новое жилье приобрели свыше 3,5 тыс. семей.

До этого финансовый эксперт Татьяна Волкова заявила, что с 1 февраля 2026 года вступят в силу важные изменения в правилах программы семейной ипотеки. Основное нововведение запретит одной семье оформлять более одного льготного кредита по данной госпрограмме.

скорая помощь
правительство
Россия
постановления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У бывшего мэра Сочи изъяли бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.