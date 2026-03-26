Не классика, но шедевр: плов «Городской» с грибами. Готовлю, когда хочется чего-то основательного, ароматного и бесконечно уютного

Казалось бы, баранина, рис, грибы — знакомые ингредиенты. Но их союз в этом рецепте — чистая магия. Бульон на белых грибах и порее, томление в казане и финальный «отдых» под одеялом превращают простые компоненты в блюдо с невероятно глубоким, многогранным характером.

Что понадобится

Баранина (лопатка или окорок) — 800 г, сушеные белые грибы (боровики) — 50 г, замороженные белые грибы — 300 г, рис для плова (например, девзира) — 500 г, лук-порей — 2 шт., морковь — 2 шт. (крупные), чеснок — 2 головки, сухое белое вино — 150 мл, масло растительное — 100 мл, зира (кумин) — 1 ч. л., кориандр молотый — 1 ч. л., паприка сладкая — 1 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Баранину очищаю от пленок и нарезаю кубиками примерно 2 см, затем сбрызгиваю маслом, приправляю солью с перцем и оставляю мариноваться.

Сухие грибы заливаю двумя литрами теплой воды на 15 минут. После промываю их, а настой процеживаю через марлю в кастрюлю. Туда же отправляю грибы и зеленую часть от двух стеблей порея, довожу до кипения и варю 20 минут для получения ароматного бульона.

Сваренные сушеные грибы и размороженные нарезаю удобными ломтиками. Белую часть порея режу тонкими полукольцами, морковь — соломкой. В хорошо разогретом казане с маслом обжариваю куски баранины до красивой корочки на сильном огне.

Добавляю зиру с кориандром, весь порей и все грибы, жарю до легкого золотистого оттенка. Следом идет морковь, а затем вливаю вино и выпариваю его почти полностью. Вливаю горячий процеженный грибной бульон, довожу до кипения, добавляю паприку и всыпаю промытый рис, аккуратно разравнивая.

Закладываю в рис целые, очищенные от верхней шелухи головки чеснока. Как только содержимое снова закипит, убавляю огонь до минимального, плотно накрываю казан крышкой и томлю ровно 25 минут.

Затем снимаю с огня, укутываю казан полотенцем или одеялом и даю плову настояться еще 15–20 минут — это ключевой момент для идеальной текстуры. Перед подачей аккуратно перемешиваю нижний слой с верхним.

