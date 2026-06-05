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05 июня 2026 в 16:32

Я перестал мариновать курицу в соевом соусе после этого рецепта

Фото: D-NEWS.ru
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Больше никогда не мариную курицу в соевом соусе — я нашел способ сделать корочку хрустящей, будто чипсы.

Ингредиенты

Окорочка куриные — 1 кг, лук репчатый — 3 шт., чеснок — 4 зубчика, соль — 1 ст. л., паприка — 1 ст. л., перец чили — 0.5 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., масло сливочное — 50 г, соевый соус — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала я жму лук с солью руками, пока он не даст сок, — это вся магия. Добавляю чеснок, паприку, чили и масло, перемешиваю с окорочками и оставляю в холодильнике на ночь. Наутро угли должны быть седыми, без пламени. Чищу курицу от лука, растапливаю сливочное масло и смешиваю с соевым соусом.

Кладу окорочка на решетку, смазываю смесью сверху и жду, пока низ подрумянится. Переворачиваю, снова мажу — так каждые 5 минут, пока не пропечется. Самое сложное — не спалить глазурь, но за 20 минут ты поймешь ритм.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Кожа получилась невероятно хрустящей, а мясо внутри осталось белым и сочным, без намека на горелую корочку. Соево-масляная глазурь на мангале сделала свое дело — это был лучший шашлык в моей жизни. Советую подавать с лавашом и сырым луком, чтобы сбалансировать сладость глазури.

Проверено редакцией
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