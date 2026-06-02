Я не люблю кабачки, но эти лодочки с сыром ем тайком — делиться не хочу

Сытный ужин за 20 минут? Легко. Эти кабачковые лодочки с тягучим сыром и ореховой крошкой — то, что спасает, когда лень стоять у плиты.

Ингредиенты

Кабачки молодые — 4 шт., сыр твердый — 150 г, кедровые орехи — 50 г, базилик свежий — 5-6 листиков, сливки 20% — 100 мл, соль, перец — по вкусу, масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала натираю сыр на крупной терке, а кедровые орехи превращаю в мелкую крошку блендером. Тем временем мою и мелко рублю базилик. Смешиваю сыр, орехи, базилик и сливки, солю, перчу. Кабачки разрезаю вдоль пополам, выкладываю в смазанную маслом форму. Самое сложное — не съесть половину начинки ложкой, но я справляюсь.

Равномерно распределяю сырно-ореховую массу по кабачкам, накрываю фольгой и отправляю в разогретую до 200 °С духовку ровно на 20 минут. Запах стоит такой, что домашние сбегаются на кухню раньше таймера.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Удивило, что базилик и орехи дают такой насыщенный вкус — кабачки перестают быть просто гарниром. Я сделал их основным блюдом и ни разу не пожалел: мужская компания смела лодочки быстрее, чем стейки. Рекомендую не жалеть сыра и брать молодые кабачки, чтобы не чистить шкурку.