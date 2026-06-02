02 июня 2026 в 15:07

Капусту теперь тушу по-заводски: рецепт из столовых с докторской колбасой, сахаром и луком

Фото: D-NEWS.ru
Тушеная капуста с докторской колбасой когда-то была настоящим хитом заводских столовых и буфетов. Блюдо готовили из самых простых продуктов, но благодаря правильной технологии оно получалось удивительно вкусным. Главный секрет — немного сахара, который подчеркивает вкус капусты и делает ее особенно аппетитной.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, слегка сладковатая капуста, ароматный жареный лук и румяные кусочки докторской колбасы. Такое блюдо можно подать как самостоятельный ужин или использовать в качестве гарнира.

Для приготовления вам понадобится: белокочанная капуста — 1 кг, докторская колбаса — 300 г, репчатый лук — 2 шт., томатная паста — 1 ст. ложка, сахар — 1 ч. ложка, растительное масло — 2 ст. ложки, соль и черный перец — по вкусу.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанную кубиками или брусочками докторскую колбасу и готовьте еще несколько минут до легкой румяности. Капусту тонко нашинкуйте и отправьте в сковороду.

Перемешайте, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте томатную пасту, сахар, соль и перец. Снова перемешайте и готовьте еще 15–20 минут, пока капуста не станет мягкой и ароматной.

Проверено редакцией
Картошку в буфетах 70-х подавали так: классный вариант с краковской колбасой и луком
Грею молоко и режу яйца: французский яичный соус за 15 минут — курица, рыба и овощи становятся в разы вкуснее. Или мажем на чесночный хлеб
Капуста, маринованная в кастрюльке: есть можно уже через 4 часа
Три ленивых пирога с капустой без духовки: меняем взгляды на выпечку
Домашняя колбаса: пять яиц и упаковка куриного фарша — запекаете, и можно нарезать на бутерброды
Ольга Шмырева
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
