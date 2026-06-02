Капусту теперь тушу по-заводски: рецепт из столовых с докторской колбасой, сахаром и луком

Тушеная капуста с докторской колбасой когда-то была настоящим хитом заводских столовых и буфетов. Блюдо готовили из самых простых продуктов, но благодаря правильной технологии оно получалось удивительно вкусным. Главный секрет — немного сахара, который подчеркивает вкус капусты и делает ее особенно аппетитной.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, слегка сладковатая капуста, ароматный жареный лук и румяные кусочки докторской колбасы. Такое блюдо можно подать как самостоятельный ужин или использовать в качестве гарнира.

Для приготовления вам понадобится: белокочанная капуста — 1 кг, докторская колбаса — 300 г, репчатый лук — 2 шт., томатная паста — 1 ст. ложка, сахар — 1 ч. ложка, растительное масло — 2 ст. ложки, соль и черный перец — по вкусу.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости. Добавьте нарезанную кубиками или брусочками докторскую колбасу и готовьте еще несколько минут до легкой румяности. Капусту тонко нашинкуйте и отправьте в сковороду.

Перемешайте, накройте крышкой и тушите на среднем огне около 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте томатную пасту, сахар, соль и перец. Снова перемешайте и готовьте еще 15–20 минут, пока капуста не станет мягкой и ароматной.