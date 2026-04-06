06 апреля 2026 в 15:41

Вместо дрожжевого кулича пеку этот — на кефире и масле. Тесто не требует подхода, а результат — нежный, пористый, словно пух

Люблю куличи, но не всегда есть время возиться с дрожжевым тестом. Этот рецепт — спасение. Все просто: взбил масло с сахаром, добавил яйца, кефир, муку, цукаты — и в духовку. Никакой расстойки, никаких подходов. А кулич получается высоким, пористым, влажным.

Что понадобится для кулича

Беру 120 мл кефира (комнатной температуры), 160 г размягченного сливочного масла, 4 яйца, 140 г сахара, 8 г ванильного сахара (1 пакетик), 240 г муки, 20 г кукурузного или картофельного крахмала, 1 чайную ложку разрыхлителя, щепотку соды, щепотку соли, цедру 1 лимона, 120 г сухофруктов или цукатов.

Как я его готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму для кулича смазываю маслом, присыпаю мукой или застилаю пергаментом. Цукаты обваливаю в небольшом количестве муки.

Сливочное масло взбиваю миксером с сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Добавляю яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая.

Вливаю кефир, добавляю лимонную цедру, перемешиваю. Муку смешиваю с крахмалом, разрыхлителем, содой и солью, просеиваю в жидкую массу. Аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Добавляю сухофрукты или цукаты, еще раз перемешиваю.

Выкладываю тесто в форму (заполняя на 2/3). Выпекаю 45–50 минут до золотистого цвета. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Даю куличу немного остыть в форме, затем вынимаю на решетку. Полностью остужаю. По желанию посыпаю сахарной пудрой или покрываю глазурью.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
