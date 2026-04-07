07 апреля 2026 в 08:05

Названы эмоции, которые провоцируют заболевания внутренних органов

Психосоматолог Вершинина: гнев и непрощенные обиды провоцируют телесные болезни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Негативные эмоции, такие как гнев и непрощенные обиды, могут стать триггерами для развития телесных заболеваний, заявила NEWS.ru психосоматолог, специалист по ментальному здоровью Елена Вершинина. По ее словам, внутренние переживания вызывают выброс адреналина и кортизола.

Эмоции, которые вы испытываете, напрямую влияют на физическое состояние. Наиболее сильным и разрушительным действием для человеческого тела обладают гнев, обида и чувство внутреннего неудовлетворения. Они способствуют повышению адреналина и кортизола. Неразрешенные вопросы, которые мучают человека, вызывают сильные мигрени. Груз ответственности, приводящий к стрессу, в свою очередь, может обернуться хронической болью в шее и плечах, когда человек в буквальном смысле вынужден все нести на себе. Непрощенные обиды чреваты проблемами с ЖКТ, — предупредила Вершинина.

Она подчеркнула, что если длительные негативные эмоции часто приводят к болезням, то позитивные — напротив, способствуют исцелению. По словам психосоматолога, радость и смех ускоряют выздоровление благодаря выработке серотонина и эндорфинов, которые активизируют иммунитет и улучшают общее состояние организма.

Ранее терапевт Анастасия Лозикова заявила, что орехи, индейка, рыба и молочные продукты могут помочь справиться с депрессией. По ее словам, зеленые овощи, авокадо и темный шоколад также могут улучшить настроение.

Здоровье
заболевания
психологи
советы
Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
