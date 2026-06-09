Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 15:12

Стало известно, почему люди часто болеют после переезда

Биотехнолог Золотарева: после переезда люди болеют из-за перестройки организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После переезда люди часто болеют из-за перестройки организма в связи с изменениями образа жизни, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, ситуацию усугубляет и то, что летучие соединения от красок, клея и мебели после ремонта раздражают слизистую дыхательных путей, снижая ее защитные свойства. В таких условиях вирусам и бактериям гораздо легче закрепиться в организме.

Воздух, вода, микробный фон помещений, химический состав отделочных материалов, режим сна и питания формируют условия, к которым системы защиты постепенно приспосабливаются. Когда этот набор меняется, прежние механизмы адаптации некоторое время работают менее эффективно. Усталость, стресс, нарушения сна влияют на регуляторные механизмы, которые координируют иммунные реакции. В результате снижается способность организма быстро отвечать на внешние угрозы, — отметила Золотарева.

Она уточнила, что иммунная защита постоянно взаимодействует с микроорганизмами и частицами в воздухе и на поверхностях, поддерживая динамическое равновесие, однако в новом доме человек сталкивается с другим спектром бактерий, вирусов и аллергенов, и пока формируется ответ на эти воздействия, вероятность инфекций возрастает. Бытовая пыль, состоящая из частиц кожи, текстильных волокон и микроорганизмов, в новом помещении меняет свой состав, поэтому иммунной системе требуется время, чтобы выстроить устойчивую защиту.

Ранее оториноларинголог Вардгес Мхитарян предупредил, что кондиционеры могут пересушивать воздух, что негативно влияет на слизистую оболочку горла. По его словам, устройство также способно стать источником аллергенов и бактерий.

Здоровье
заболевания
иммунитет
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ребенок пострадал при взрыве в московской квартире
Полиция нагрянула с обысками в «НПО Реактивы ОСЧ»
Житель Кузбасса скрывался от алиментов для дочери с помощью брата-близнеца
Мостовой назвал команду-«сюрприз» на ЧМ-2026
Названо число россиян, которые любят поесть перед сном
Мостовой назвал фаворитов чемпионата мира по футболу-2026
В деле об убийстве на Строгинском бульваре возник новый поворот
«Оплачиваю»: директор Пугачевой о долгах певицы по коммуналке
На «Госуслугах» ввели «тревожную кнопку» для уведомления о мошенничестве
Евросоюз ужесточит экспорт металлов и технологий в Россию
Аналитик ответил, сколько времени понадобится ЕС на создание боевого облака
Стало известно, почему люди часто болеют после переезда
Раскрыто, сколько человек утонули в Петербурге с начала мая
В ЕС рассказали о мести третьим странам за дружбу с Россией
Госдума приняла второй пакет мер против кибермошенничества
Госдума установила предельное число банковских карт на человека
Госдума приняла закон о детских SIM-картах
Запад обвинили в поощрении украинских терактов
Врач перечислил заболевания, маскирующиеся под хроническую усталость
Подозрительный предмет взорвался в руках у мальчика в Москве
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.