Стало известно, почему люди часто болеют после переезда Биотехнолог Золотарева: после переезда люди болеют из-за перестройки организма

После переезда люди часто болеют из-за перестройки организма в связи с изменениями образа жизни, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. По ее словам, ситуацию усугубляет и то, что летучие соединения от красок, клея и мебели после ремонта раздражают слизистую дыхательных путей, снижая ее защитные свойства. В таких условиях вирусам и бактериям гораздо легче закрепиться в организме.

Воздух, вода, микробный фон помещений, химический состав отделочных материалов, режим сна и питания формируют условия, к которым системы защиты постепенно приспосабливаются. Когда этот набор меняется, прежние механизмы адаптации некоторое время работают менее эффективно. Усталость, стресс, нарушения сна влияют на регуляторные механизмы, которые координируют иммунные реакции. В результате снижается способность организма быстро отвечать на внешние угрозы, — отметила Золотарева.

Она уточнила, что иммунная защита постоянно взаимодействует с микроорганизмами и частицами в воздухе и на поверхностях, поддерживая динамическое равновесие, однако в новом доме человек сталкивается с другим спектром бактерий, вирусов и аллергенов, и пока формируется ответ на эти воздействия, вероятность инфекций возрастает. Бытовая пыль, состоящая из частиц кожи, текстильных волокон и микроорганизмов, в новом помещении меняет свой состав, поэтому иммунной системе требуется время, чтобы выстроить устойчивую защиту.

Ранее оториноларинголог Вардгес Мхитарян предупредил, что кондиционеры могут пересушивать воздух, что негативно влияет на слизистую оболочку горла. По его словам, устройство также способно стать источником аллергенов и бактерий.