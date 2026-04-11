11 апреля 2026 в 10:10

Пасхальное меню на неделю для похудения: 7 рецептов с калорийностью

Пасхальные праздники нередко ассоциируются с обильными трапезами и перееданием. Но мы докажем, что контроль веса без отказа от традиционных блюд — это не миф! Предлагаем сбалансированное пасхальное меню на 7 дней. Каждый рецепт поможет не выйти за пределы дефицита калорий!

Понедельник: запеченная куриная грудка с творожной пастой

Это блюдо обеспечивает длительное насыщение благодаря сочетанию животного белка и медленных молочных ферментов. Творожная паста заменяет тяжелый соус, снижая общую жирность приема пищи.

Калорийность: 118 ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Филе куриной грудки — 500 г

  • Творог 5% — 150 г

  • Яйцо куриное — 1 шт. (50 г)

  • Укроп свежий — 10 г

  • Чеснок — 5 г (1 зубчик)

  • Соль морская — 2 г

  • Перец черный молотый — 1 г

Приготовление

Грудку нарезать продольными слайсами толщиной 1,5 см. Смешать творог, яйцо, измельченный укроп и чеснок. Выложить пасту на курицу, свернуть рулетами. Запекать при 180 градусах 25 минут.

Вторник: салат с индейкой и зеленой фасолью

Низкая калорийность достигается за счет термической обработки без масла и большого объема растительной клетчатки. Фасоль и огурец создают чувство сытости при минимальной энергетической плотности.

Калорийность: 67 ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Филе индейки (грудка) — 300 г

  • Фасоль стручковая замороженная — 200 г

  • Огурец свежий — 150 г

  • Листья салата айсберг — 100 г

  • Лимонный сок — 30 г

  • Петрушка — 10 г

  • Соль — 2 г

Приготовление

Индейку отварить в подсоленной воде 20 минут, нарезать кубиками. Фасоль бланшировать 3 минуты. Смешать с огурцом, салатом, заправить лимонным соком и петрушкой.

Среда: суп-пюре из цветной капусты с имбирем

Теплое блюдо активирует метаболизм за счет имбиря, а крестоцветные овощи содержат глюкорафанин, поддерживающий детоксикацию. Кремовая текстура создает обманчивое ощущение сытости при сохранении легкости.

Калорийность: 34 ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Цветная капуста — 500 г

  • Сельдерей корневой — 100 г

  • Морковь — 80 г

  • Имбирь свежий — 15 г

  • Вода — 800 мл

  • Лук репчатый — 70 г

  • Соль — 3 г

Приготовление

Все овощи нарезать, залить водой, варить 25 минут. Добавить тертый имбирь, взбить блендером до однородности.

Четверг: творожная запеканка без муки и сахара

Для похудения критически важно исключить из меню быстрые углеводы. Замена сахара на стевию и муки — на отруби справляется с этой задачей и сохраняет сладкий вкус, не провоцируя инсулиновый скачок. Казеин из творога работает до 6 часов, подавляя ночной голод.

Калорийность: 96 ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Творог 0% — 400 г

  • Яйца — 2 шт. (100 г)

  • Отруби овсяные — 30 г

  • Стевия в порошке — 2 г (эквивалент 40 г сахара)

  • Ванилин — 1 г

  • Разрыхлитель — 3 г

Приготовление

Смешать творог, яйца, отруби, стевию и разрыхлитель. Выложить в форму, запекать 35 минут при 170 градусах.

Пятница: рыбные котлеты на пару из трески

Паровая обработка сохраняет омега-3 — жирные кислоты, которые ускоряют липолиз и уменьшают воспаление в жировой ткани. Треска дает 18 г белка на 100 г при жирности менее 1 г.

Калорийность: 81 ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Филе трески — 450 г

  • Рис отварной — 70 г

  • Яйцо — 1 шт. (50 г)

  • Лук зеленый — 20 г

  • Соль — 2 г

  • Перец белый — 1 г

Приготовление

Треску и лук пропустить через мясорубку. Добавить рис, яйцо, специи. Сформировать котлеты, готовить в пароварке 20 минут.

Суббота: овощное рагу с киноа и шампиньонами

Киноа содержит все незаменимые аминокислоты и имеет гликемический индекс 35, что исключает резкие колебания сахара в крови. Грибы же выступают природным усилителем вкуса, позволяя снизить уровень соли.

Калорийность: 72 ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Киноа — 100 г

  • Шампиньоны свежие — 250 г

  • Кабачок — 200 г

  • Перец болгарский красный — 150 г

  • Томатная паста (без сахара) — 40 г

  • Лук репчатый — 80 г

  • Вода — 150 мл

  • Соль — 2 г

Приготовление

Киноа промыть, варить 15 минут. Отдельно тушить лук, грибы, кабачок и перец с томатной пастой и водой 12 минут. Смешать с киноа.

Воскресенье: пасхальный кулич без глютена и сахара

Традиционная выпечка заменена на альтернативу, безопасную для талии, с клетчаткой и полиолами. Использование растительного молока снижает калорийность на 4 процента по сравнению с классическим рецептом.

Калорийность: 157 ккал на 100 г.

Ингредиенты

  • Мука миндальная — 180 г

  • Яйца — 3 шт. (150 г)

  • Молоко миндальное без сахара — 120 мл

  • Эритритол — 80 г

  • Разрыхлитель — 6 г

  • Цедра лимона — 10 г

  • Изюм (замоченный) — 40 г

Приготовление

Взбить яйца с эритритолом, добавить молоко, цедру. Всыпать муку с разрыхлителем, изюм. Выпекать в форме для кулича 45 минут при 160 градусах.

Рекомендации по включению в рацион

Каждый прием пищи из этого меню не превышает 350 ккал при порции 300 г. Для ускорения жиросжигания употребляйте эти блюда в первой половине дня, оставляя на вечер только суп-пюре или салат. Питьевой режим — не менее 1,8 л воды в день, так как клетчатка из овощей требует жидкости для набухания.

Все рецепты проверены на соответствие принципам низкокалорийного питания с сохранением пасхальных традиций. Употребление этих блюд в течение недели позволит избежать набора веса в период Светлой седмицы без чувства жестких ограничений.

Елизавета Макаревич
