Пасхальное меню на неделю для похудения: 7 рецептов с калорийностью

Пасхальные праздники нередко ассоциируются с обильными трапезами и перееданием. Но мы докажем, что контроль веса без отказа от традиционных блюд — это не миф! Предлагаем сбалансированное пасхальное меню на 7 дней. Каждый рецепт поможет не выйти за пределы дефицита калорий!
Понедельник: запеченная куриная грудка с творожной пастой
Это блюдо обеспечивает длительное насыщение благодаря сочетанию животного белка и медленных молочных ферментов. Творожная паста заменяет тяжелый соус, снижая общую жирность приема пищи.
Калорийность: 118 ккал на 100 г.
Ингредиенты
Филе куриной грудки — 500 г
Творог 5% — 150 г
Яйцо куриное — 1 шт. (50 г)
Укроп свежий — 10 г
Чеснок — 5 г (1 зубчик)
Соль морская — 2 г
Перец черный молотый — 1 г
Приготовление
Грудку нарезать продольными слайсами толщиной 1,5 см. Смешать творог, яйцо, измельченный укроп и чеснок. Выложить пасту на курицу, свернуть рулетами. Запекать при 180 градусах 25 минут.
Вторник: салат с индейкой и зеленой фасолью
Низкая калорийность достигается за счет термической обработки без масла и большого объема растительной клетчатки. Фасоль и огурец создают чувство сытости при минимальной энергетической плотности.
Калорийность: 67 ккал на 100 г.
Ингредиенты
Филе индейки (грудка) — 300 г
Фасоль стручковая замороженная — 200 г
Огурец свежий — 150 г
Листья салата айсберг — 100 г
Лимонный сок — 30 г
Петрушка — 10 г
Соль — 2 г
Приготовление
Индейку отварить в подсоленной воде 20 минут, нарезать кубиками. Фасоль бланшировать 3 минуты. Смешать с огурцом, салатом, заправить лимонным соком и петрушкой.
Среда: суп-пюре из цветной капусты с имбирем
Теплое блюдо активирует метаболизм за счет имбиря, а крестоцветные овощи содержат глюкорафанин, поддерживающий детоксикацию. Кремовая текстура создает обманчивое ощущение сытости при сохранении легкости.
Калорийность: 34 ккал на 100 г.
Ингредиенты
Цветная капуста — 500 г
Сельдерей корневой — 100 г
Морковь — 80 г
Имбирь свежий — 15 г
Вода — 800 мл
Лук репчатый — 70 г
Соль — 3 г
Приготовление
Все овощи нарезать, залить водой, варить 25 минут. Добавить тертый имбирь, взбить блендером до однородности.
Четверг: творожная запеканка без муки и сахара
Для похудения критически важно исключить из меню быстрые углеводы. Замена сахара на стевию и муки — на отруби справляется с этой задачей и сохраняет сладкий вкус, не провоцируя инсулиновый скачок. Казеин из творога работает до 6 часов, подавляя ночной голод.
Калорийность: 96 ккал на 100 г.
Ингредиенты
Творог 0% — 400 г
Яйца — 2 шт. (100 г)
Отруби овсяные — 30 г
Стевия в порошке — 2 г (эквивалент 40 г сахара)
Ванилин — 1 г
Разрыхлитель — 3 г
Приготовление
Смешать творог, яйца, отруби, стевию и разрыхлитель. Выложить в форму, запекать 35 минут при 170 градусах.
Пятница: рыбные котлеты на пару из трески
Паровая обработка сохраняет омега-3 — жирные кислоты, которые ускоряют липолиз и уменьшают воспаление в жировой ткани. Треска дает 18 г белка на 100 г при жирности менее 1 г.
Калорийность: 81 ккал на 100 г.
Ингредиенты
Филе трески — 450 г
Рис отварной — 70 г
Яйцо — 1 шт. (50 г)
Лук зеленый — 20 г
Соль — 2 г
Перец белый — 1 г
Приготовление
Треску и лук пропустить через мясорубку. Добавить рис, яйцо, специи. Сформировать котлеты, готовить в пароварке 20 минут.
Суббота: овощное рагу с киноа и шампиньонами
Киноа содержит все незаменимые аминокислоты и имеет гликемический индекс 35, что исключает резкие колебания сахара в крови. Грибы же выступают природным усилителем вкуса, позволяя снизить уровень соли.
Калорийность: 72 ккал на 100 г.
Ингредиенты
Киноа — 100 г
Шампиньоны свежие — 250 г
Кабачок — 200 г
Перец болгарский красный — 150 г
Томатная паста (без сахара) — 40 г
Лук репчатый — 80 г
Вода — 150 мл
Соль — 2 г
Приготовление
Киноа промыть, варить 15 минут. Отдельно тушить лук, грибы, кабачок и перец с томатной пастой и водой 12 минут. Смешать с киноа.
Воскресенье: пасхальный кулич без глютена и сахара
Традиционная выпечка заменена на альтернативу, безопасную для талии, с клетчаткой и полиолами. Использование растительного молока снижает калорийность на 4 процента по сравнению с классическим рецептом.
Калорийность: 157 ккал на 100 г.
Ингредиенты
Мука миндальная — 180 г
Яйца — 3 шт. (150 г)
Молоко миндальное без сахара — 120 мл
Эритритол — 80 г
Разрыхлитель — 6 г
Цедра лимона — 10 г
Изюм (замоченный) — 40 г
Приготовление
Взбить яйца с эритритолом, добавить молоко, цедру. Всыпать муку с разрыхлителем, изюм. Выпекать в форме для кулича 45 минут при 160 градусах.
Рекомендации по включению в рацион
Каждый прием пищи из этого меню не превышает 350 ккал при порции 300 г. Для ускорения жиросжигания употребляйте эти блюда в первой половине дня, оставляя на вечер только суп-пюре или салат. Питьевой режим — не менее 1,8 л воды в день, так как клетчатка из овощей требует жидкости для набухания.
Все рецепты проверены на соответствие принципам низкокалорийного питания с сохранением пасхальных традиций. Употребление этих блюд в течение недели позволит избежать набора веса в период Светлой седмицы без чувства жестких ограничений.
Ранее мы рассказали, как приготовить вкуснейшие куличи с орехами.