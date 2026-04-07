07 апреля 2026 в 09:15

Салат «Ленивая красавица»: звучит просто, но вкус такой, что гости теряют дар речи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На первый взгляд этот салат кажется слишком обычным, чтобы удивить. Но стоит попробовать — и понимаешь, что дело в хитром приеме. Тертые огурцы полностью меняют текстуру и делают блюдо сочным, свежим и совсем не банальным.

Ингредиенты:

  • огурцы — 4–5 шт.;
  • петрушка, базилик, кинза — 1/2 пучка;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • горчица — 1/2 ч. л.;
  • масло растительное или оливковое — 1 ст. л.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик.

Приготовление

Огурцы натрите на терке для корейской моркови — получатся тонкие длинные полоски, которые отлично держат форму. Зелень мелко порубите ножом, чтобы сохранить аромат, а чеснок пропустите через пресс — так он равномерно распределится.

Для заправки смешайте лимонный сок, горчицу, масло и соль до однородности. Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте, чтобы каждая полоска пропиталась соусом.

Подавайте сразу, пока огурцы остаются упругими. Через время они дадут сок, и вкус уже будет не тот — этот салат хорош именно свежим и охлажденным.

Ранее сообщалось: когда хочется чего-то сытного и домашнего без долгой готовки, выручает простой рецепт из картофеля, яиц и сыра.

Проверено редакцией
Читайте также
Аромат Прованса в постном исполнении — готовлю идеальную галету-розочку из картошки
Общество
Аромат Прованса в постном исполнении — готовлю идеальную галету-розочку из картошки
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
Общество
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
4 лучших рецепта кулича — 2026: без дрожжей, творожный, с жидкой серединой
Семья и жизнь
4 лучших рецепта кулича — 2026: без дрожжей, творожный, с жидкой серединой
Мягкий зефир из банки персиков: достаем блендер и готовим за 20 минут
Общество
Мягкий зефир из банки персиков: достаем блендер и готовим за 20 минут
Влюбилась в этот салат с первой ложки. «Ласковый май» — легкий, нежный, с чесночной ноткой: готовлю на праздники и просто так
Общество
Влюбилась в этот салат с первой ложки. «Ласковый май» — легкий, нежный, с чесночной ноткой: готовлю на праздники и просто так
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
