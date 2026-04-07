Салат «Ленивая красавица»: звучит просто, но вкус такой, что гости теряют дар речи

На первый взгляд этот салат кажется слишком обычным, чтобы удивить. Но стоит попробовать — и понимаешь, что дело в хитром приеме. Тертые огурцы полностью меняют текстуру и делают блюдо сочным, свежим и совсем не банальным.
Ингредиенты:
- огурцы — 4–5 шт.;
- петрушка, базилик, кинза — 1/2 пучка;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- горчица — 1/2 ч. л.;
- масло растительное или оливковое — 1 ст. л.;
- соль — 1/4 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик.
Приготовление
Огурцы натрите на терке для корейской моркови — получатся тонкие длинные полоски, которые отлично держат форму. Зелень мелко порубите ножом, чтобы сохранить аромат, а чеснок пропустите через пресс — так он равномерно распределится.
Для заправки смешайте лимонный сок, горчицу, масло и соль до однородности. Соедините все ингредиенты и тщательно перемешайте, чтобы каждая полоска пропиталась соусом.
Подавайте сразу, пока огурцы остаются упругими. Через время они дадут сок, и вкус уже будет не тот — этот салат хорош именно свежим и охлажденным.
