Вместо надоевших щей и лапши: гороховый супчик с копченостями — с секретом, как быстро разварить горох до кремовой нежности

Гороховый суп с копченостями — это тот самый вариант вместо привычных щей и лапши, когда хочется чего-то густого, ароматного и по-настоящему домашнего, а горох при этом легко разваривается в мягкую основу.

Получается невероятно вкусно: густой, насыщенный суп с копченым ароматом, мягкий разваренный горох, нежная картошка и аппетитная зажарка с колбасой и грудинкой — сытно и очень уютно.

Вам понадобится

Копченые свиные ребрышки — 300 г, варено-копченая свиная грудинка — 150 г, краковская колбаса — 200 г, колотый горох — 1 стакан, лук — 2 шт., картофель — 4 шт., морковь — 1 шт., лавровый лист — 3 шт., соль и черный перец — по вкусу, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, сода — 1/2 ч. л. (она и есть секрет).

Приготовление

Горох промывают, заливают водой и добавляют соду. Затем ставят вариться прямо с содой, доводят до кипения, снимают пену и готовят на слабом огне минут 15, периодически помешивая, после чего добавляют копченые ребрышки.

Отдельно на сухой сковороде обжаривают нарезанную грудинку и колбасу, затем добавляют мелко нарезанный лук и натертую морковь и доводят до золотистости. В суп кладут нарезанный картофель, а когда он почти готов, добавляют зажарку.

В конце кладут лавровый лист, перец и зелень, дают немного настояться и подают горячим, лучше всего с сухариками.

