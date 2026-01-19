Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:34

На Западе расшифровали послание Трампа Путину по сектору Газа

FT: Трамп пригласил Путина в Совет мира по Газе ради сохранения теплых отношений

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press
Приглашение президенту России Владимиру Путину войти в Совет мира по сектору Газа стало дипломатическим сигналом от американского лидера Дональда Трампа, пишет The Financial Times. По мнению авторов издания, этот шаг указывает на стремление главы Белого дома сохранить теплые отношения с российским коллегой.

Предложение указывает на то, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с Путиным, — говорится в публикации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение американского лидера Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Глава республики подчеркнул, что Астана намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное обращение Трампа с предложением стать учредителем Совета мира. Глава республики воспринял это положительно.

сектор Газа
Палестина
США
Дональд Трамп
Россия
Владимир Путин
