Трамп предложил Лукашенко стать учредителем Совета мира

Белоруссия получила личное обращение президента США Дональда Трампа с предложением стать учредителем Совета мира по сектору Газа, говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Руслана Варанкова. Отмечается, что президент республики Александр Лукашенко воспринял это положительно.

В обращении Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем Совета мира — новой международной организации. Мы высоко ценим, что американская сторона видит Белоруссию — и это прямо обозначено в тексте обращения — как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира, — отмечено в заявлении.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира по Газе. Глава республики подчеркнул, что Астана намерена вносить свой вклад в достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке.