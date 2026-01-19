В Китае арестовали двух мужчин за ложные публикации о спаривании панд

В Китае арестовали двух мужчин за ложные публикации о спаривании панд

В Китае задержали двух мужчин за распространение недостоверной информации о спаривании большой панды в провинции Сычуань, сообщило управление общественной безопасности района Чэнхуа города Чэнду в соцсети WeChat. Речь идет о 29-летнем мужчине по фамилии Дун и 33-летнем Гао.

Действия этих двух лиц представляют собой намеренное искажение фактов и нарушение общественного порядка. Наше управление в соответствии с законом применило к Дуну и Гао административную меру наказания в виде задержания, а также заблокировало соответствующие интернет-аккаунты, — говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчины умышленно публиковали ложные сообщения. Это привело к массовому распространению неверных интерпретаций в интернете. В управлении напомнили, что распространение ложной информации в Сети и действия, нарушающие общественный порядок, строго пресекаются и расследуются в соответствии с законом.

Ранее для панды Катюши в Московском зоопарке начали строить уникальный вольер, стилизованный под леса китайской провинции Сычуань. Комплекс площадью более 2000 квадратных метров будет включать искусственные водоемы, конструкции для лазания, систему климат-контроля, а также собственную кормокухню и мастерскую по изготовлению игрушек.