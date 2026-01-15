Уникальный вольер построят для панды Катюши в Московском зоопарке Для панды Катюши построят вольер, стилизованный под леса провинции КНР Сычуань

Уникальный вольер, напоминающий леса провинции Сычуань в Китае, построят для панды Катюши в Московском зоопарке, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин. Новое пространство будет включать в себя искусственные водоемы, конструкции для лазания, системы регулирования температуры.

На территории Московского зоопарка ведется активная работа по созданию нового, современного вольерного комплекса для Катюши, — сказал Фурсин.

Глава департамента рассказал, что помещение будет состоять из двух уровней площадью более 2 тыс. квадратных метров. Он добавил, что в комплексе также создадут кормокухню и мастерскую по изготовлению игрушек.

Ранее Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковые санки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное с интересом распаковало новогодние подарки, а затем попробовало «на зубок» изделие из бамбука.

До этого стало известно, что Катюша весит уже более 80 килограммов. По словам киперов, дочка больших панд Дин-Дин и Жуи успешно проходит тренинги.