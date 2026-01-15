Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 09:00

Уникальный вольер построят для панды Катюши в Московском зоопарке

Для панды Катюши построят вольер, стилизованный под леса провинции КНР Сычуань

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уникальный вольер, напоминающий леса провинции Сычуань в Китае, построят для панды Катюши в Московском зоопарке, сообщил РИА Новости руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин. Новое пространство будет включать в себя искусственные водоемы, конструкции для лазания, системы регулирования температуры.

На территории Московского зоопарка ведется активная работа по созданию нового, современного вольерного комплекса для Катюши, — сказал Фурсин.

Глава департамента рассказал, что помещение будет состоять из двух уровней площадью более 2 тыс. квадратных метров. Он добавил, что в комплексе также создадут кормокухню и мастерскую по изготовлению игрушек.

Ранее Катюше из Московского зоопарка подарили бамбуковые санки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как животное с интересом распаковало новогодние подарки, а затем попробовало «на зубок» изделие из бамбука.

До этого стало известно, что Катюша весит уже более 80 килограммов. По словам киперов, дочка больших панд Дин-Дин и Жуи успешно проходит тренинги.

Россия
Москва
Московский зоопарк
панды
вольеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии оценили влияние антироссийских санкций на экономику страны
В России придумали, как повысить безопасность катания на тюбингах
Стало известно о внезапной смерти отца Тесака
В России посчитали санкции Запада благословением
Сковорода стройности: капустные стейки с яйцом — блюдо для легкого ужина
ФСБ задержала перебежчика, передававшего Киеву координаты военных объектов
В акушерском стационаре Новокузнецка развернули 25 допкоек для рожениц
«Расслабление для мозгов»: Кончаловский о «Чебурашке», Ленине, ИИ, дураках
Белый дом объявил о новых торговых пошлинах
Трамп раскрыл секрет ясности ума
Каллас предупредили о реальной угрозе отставки
Сошедший с крыши снег раздавил россиянина
Россияне установили рекорд по покупке минералки в новогодние каникулы
«Нужно найти евреев»: раскрыты новые детали погрома в Махачкале
В Кемеровской области проверят все роддома после гибели младенцев
Евросоюз принял важное решение по российской нефти
Взрыв газа уничтожил частный дом в Приморском крае
Средства ПВО сбили украинские ракеты «Нептун» в Брянской области
На Западе подвели итоги президентства Зеленского и ужаснулись
Работа мечты в Европе обернулась долговой ловушкой
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.