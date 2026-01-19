Психолог дала советы, как пережить самый грустный понедельник в году Психолог Стригунова: режим сна и питания помогут в третий понедельник января

Негативные эмоции в так называемый самый грустный понедельник в году, который приходится на январь, часто связаны с нарушениями режима сна и питания, рассказала в беседе с «Москвой 24» семейный и детский психолог Радмила Стригунова. Она отметила, что важно наладить эти аспекты жизни. Кроме того, по ее словам, на настроение оказывает влияние осознание необходимости тратить ресурсы на планирование.

Не стоит забывать и про социально-когнитивные факторы. Наши мысли, убеждения, восприятие рабочих будней — все это играет очень большую роль. Тем более после долгого отдыха понимание того, что снова нужно что-то планировать, тратить время и ресурсы, сильно угнетает психику, — рассказала Стригунова.

Психолог подчеркнула, что печаль в этот день может заставить задуматься о необходимых изменениях в жизни. По ее словам, также не стоит путать это состояние с депрессией.

Ранее невролог Нина Коптенко рассказала, что для налаживания режима сна после новогодних праздников рекомендуется просыпаться в одно и то же время каждый день, в том числе в выходные. Уже через несколько дней после этого человеку станет легче засыпать по вечерам, отметила врач.