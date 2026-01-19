Врач лишился работы из-за шутки о похудении в Освенциме В Австрии врача уволили после шутки об Освенциме

Главный врач региональной больницы Вальдфиртеля в Нижней Австрии неудачно пошутил о похудении и Освенциме, сообщает газета The Jerusalem Post. Это произошло на собрании коллег. После скандальной шутки о концлагере врач лишился работы.

После того, как об инциденте стало известно, соответствующий человек был немедленно освобожден от исполнения служебных обязанностей, — сообщили в агентстве здравоохранения Вальдфиртеля.

Ранее кандидат на пост посла США в Исландии Билл Лонг извинился за сказанные в шутку слова, что Исландия станет 52-м штатом США, а он — его губернатором. Политик заверил, что говорил не всерьез и лишь обронил неосторожный комментарий в компании друзей, которых давно не видел.

До этого учитель математики из школы № 61 в Краснодаре потерял работу после инцидента на уроке, когда он позволил себе грубые высказывания в адрес учеников. В социальных сетях и мессенджерах появилась аудиозапись, на которой педагог резко реагирует на детей, перебивавших его, и призывает вести себя уважительно.