Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:45

В деском саду Израиля погибли два младенца

В Иерусалиме погибли двое детей из-за утечки опасного вещества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В результате инцидента в детском саду Иерусалима погибли двое младенцев, еще 53 были госпитализированы, сообщает The Times of Israel. Трое воспитателей были задержаны. Полиция проводит проверку.

Двое из них - в возрасте двух и четырех месяцев - были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, позже была констатирована их смерть, — говорится в заявлении.

Ранее в гостинце, расположенной в поселке Лоо Лазаревского района, произошло массовое отравление детей-спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. 20 регбистов прибыли для участия в соревнованиях. Всем пострадавшим и их сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей не потребовало госпитализации.

До этого сообщалось, что ребенок в Москве едва не отравился, сделав глоток лимонада Aloe Vera с неприятным запахом, похожим на ацетон. Отец мальчика заявил, что напиток вызвал у сына жжение во рту. Позже московские следователи начали доследственную проверку в связи с сообщениями в соцсетях о том, что ребенок получил ожог гортани после употребления безалкогольного напитка.

Израиль
Иерусалим
дети
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис разработчика GTA VI оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвых женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Российская ПВО очистила небо от почти 20 украинских дронов
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.