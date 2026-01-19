В деском саду Израиля погибли два младенца

В результате инцидента в детском саду Иерусалима погибли двое младенцев, еще 53 были госпитализированы, сообщает The Times of Israel. Трое воспитателей были задержаны. Полиция проводит проверку.

Двое из них - в возрасте двух и четырех месяцев - были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, позже была констатирована их смерть, — говорится в заявлении.

Ранее в гостинце, расположенной в поселке Лоо Лазаревского района, произошло массовое отравление детей-спортсменов в возрасте от 10 до 12 лет, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. 20 регбистов прибыли для участия в соревнованиях. Всем пострадавшим и их сопровождающим была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние детей не потребовало госпитализации.

До этого сообщалось, что ребенок в Москве едва не отравился, сделав глоток лимонада Aloe Vera с неприятным запахом, похожим на ацетон. Отец мальчика заявил, что напиток вызвал у сына жжение во рту. Позже московские следователи начали доследственную проверку в связи с сообщениями в соцсетях о том, что ребенок получил ожог гортани после употребления безалкогольного напитка.