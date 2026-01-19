МВФ дал неоднозначную рекомендацию Финляндии

Международный валютный фонд порекомендовал Финляндии повысить эффективность социальной системы, сократить субсидии бизнесу и провести пенсионную реформу, следует из ежегодного доклада организации, опубликованного 19 января. Эксперты МВФ заявили о необходимости ежегодно корректировать государственные финансы как минимум на 0,5% от ВВП.

Также в фонде считают необходимыми структурные налоговые изменения, включая отмену льгот на ископаемое топливо и повышение ставок налога на добавленную стоимость. Эти меры, по мнению МВФ, позволят стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Ранее стало известно, что в 2026 году пенсионеров в ряде российских регионов ждет особенно значительное увеличение выплат. Самый существенный рост страховых пенсий по старости будет отмечен в субъектах Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Кроме того, пресс-служба Минтруда России сообщила, комментируя федеральный бюджет Социального фонда на 2026 год, что страховые пенсии граждан будут проиндексированы на 7,6% с 1 января. Там также отметили, что с этой даты фиксированная выплата к пенсии увеличится до 9584,69 рубля.