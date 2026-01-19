Волочкова рассказала, почему не может получить пенсию от государства

Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с NEWS.ru поделилась, что не может получать пенсию от государства, так как для стажа, который должен составлять 15 лет, ей не хватает шести месяцев. Балерина долгое время работает сама на себя и свой коллектив, продюсирует спектакли и танцует в них.

Я не могу получить пенсию, потому что прервала свою карьеру в государственных театрах, у меня не хватает каких-то шести месяцев стажа, а он для пенсии должен составлять 15 лет. У меня же в совокупности стаж составляет 30 лет. Кроме того, я 20 лет занимаюсь благотворительной деятельностью, всех зрителей приглашаю абсолютно бесплатно на свои выступления. Для меня дело не в звании или пенсии. Я даже не знаю, сколько она составляет, я живу творчеством, а не пенсией, — сказала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что после незаконного увольнения из Большого театра была вынуждена остаться в Лондоне и получила приглашение поработать в 18 спектаклях от художественного руководителя Английского национального балета Дерека Дина. Она призналась, что не может жить без России, никогда не смогла бы эмигрировать и рада, что вернулась на родину после заступничества Юрия Григоровича.