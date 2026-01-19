Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:31

Dolce & Gabbana раскритиковали за однообразие мужских моделей

Dolce & Gabbana обвинили в расизме из-за кастинга на новый показ

Фото: Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Итальянский модный дом Dolce & Gabbana подвергся обвинениям в расизме из-за выбора манекенщиков для нового показа, следует из публикаций пользователей TikTok. Критика развернулась после презентации новой мужской коллекции бренда в Милане.

Dolce & Gabbana представил мужскую коллекцию Portrait of a man («Портрет мужчины»). В социальных сетях модный дом также опубликовал превью линейки, подчеркнув, что она посвящена «уникальной идентичности каждого мужчины».

Однако пользователи обратили внимание на состав участников дефиле. По их словам, для показа были отобраны десятки мужчин схожего типажа.

В показе не было ни азиатов, ни темнокожих, ни арабов. Не пригласили даже блондинов, — заявил блогер с ником ly.as0.

Его видеоролик с критикой кастинга стал вирусным, набрав сотни тысяч просмотров и большое количество комментариев.

Ранее стало известно, что полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна исключили из числа номинантов на премию «Джентльмен года», которая регулярно вручается за честную игру, благородство и примерное поведение футболистов. Вероятной причиной стал расистский скандал в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

