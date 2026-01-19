Туристов предупредили о смертельном селфи под гигантской сосулькой

Российских туристов предупредили об опасности селфи под ледяными сосульками Вилючинского водопада на Камчатке, соответствующее обращение опубликовала в своем Telegram-канале сеть природных парков «Вулканы Камчатки». Специалисты объяснили, что зимний водопад является динамичной и крайне неустойчивой структурой. Лед постоянно «живет», он расширяется и сужается из-за перепадов температуры, а внутри становится пористым и хрупким. По их словам, сосульки могут отломиться не только от тепла, но и просто под собственным весом.

Скорость падения льда с высоты многоэтажного дома очень большая. Даже небольшой осколок размером с кулак превращается в опасный снаряд. А когда рушится многотонная ледяная глыба, шансов на спасение в радиусе десятка метров практически нет.

Для безопасного посещения водопада туристам рекомендовали соблюдать дистанцию и не заходить под ледяные козырьки. Также важно выбирать правильное время для визита, избегая периодов резкого потепления или сильного ветра.

Ранее французский футболист Алексис Вергос погиб во время отпуска на тайском острове Самуи. 22-летний спортсмен упал при попытке сделать фотографию у водопада Намуанг 2. Он отдыхал со своей девушкой. Вергос поскользнулся на мокрых камнях и получил смертельную травму головы. Его тело застряло в расщелине, несмотря на сильное течение, спасателям удалось его извлечь. Девушка футболиста успела ухватиться за ветку дерева и выжила.