09 сентября 2025 в 08:48

Все рептилии погибли на крокодиловой ферме при пожаре в Ейске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все рептилии «Крокодилового каньона» погибли при пожаре в Ейске, сообщил Telegram-канал SHOT. Следствие рассматривает две версии произошедшего: скачок напряжения и поджог.

Как отметил канал, точное число погибших рептилий пока неизвестно. Рядом с крокодиловой фермой находились дельфинарий и контактный зоопарк, животные там не пострадали.

Ранее крупный пожар произошел в Ейске, где полностью было охвачено огнем здание, вмещающее дельфинарий и крокодиловую ферму. Также рядом располагался контактный зоопарк. Ейский дельфинарий, открытый в 2007 году, является домом для черноморских дельфинов-афалин, дальневосточной белухи, северного морского льва и южноафриканских морских котиков.

До этого пожар вспыхнул в многоэтажном доме на территории жилого комплекса «Испанские кварталы» в районе Коммунарка на юго-западе Москвы. По данным источника, люди, оказавшиеся в охваченной огнем квартире, выбивали стекла и просили о помощи. На место происшествия прибыли спасатели.

У метро «Павелецкая» в Москве ранее произошел пожар в кабельном колодце, из-за чего движение трамваев маршрутов № 3, 38 и 39 на Дубининской улице было нарушено. На месте работали сотрудники МЧС для ликвидации последствий возгорания.

Россия
Краснодарский край
пожары
крокодилы
рептилии
