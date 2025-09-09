Все рептилии погибли на крокодиловой ферме при пожаре в Ейске

Все рептилии «Крокодилового каньона» погибли при пожаре в Ейске, сообщил Telegram-канал SHOT. Следствие рассматривает две версии произошедшего: скачок напряжения и поджог.

Как отметил канал, точное число погибших рептилий пока неизвестно. Рядом с крокодиловой фермой находились дельфинарий и контактный зоопарк, животные там не пострадали.

Ранее крупный пожар произошел в Ейске, где полностью было охвачено огнем здание, вмещающее дельфинарий и крокодиловую ферму. Также рядом располагался контактный зоопарк. Ейский дельфинарий, открытый в 2007 году, является домом для черноморских дельфинов-афалин, дальневосточной белухи, северного морского льва и южноафриканских морских котиков.

