Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:26

Трампа предупредили об одном риске перед возможными переговорами с Путиным

WAS: Трамп будет рисковать при участии Зеленского во встрече с Путиным

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп будет сильно рисковать, допустив участие украинского коллеги Владимира Зеленского в возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. По его словам, политика с Украины необходимо контролировать, а это нелегко.

Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки, — подчеркнул Брайен.

По словам бывшего помощника замглавы Пентагона, Трамп хочет избавиться от Зеленского как от препятствия в возможных трехсторонних переговорах. Он не исключил, что статус президента может поменяться из-за этих трудностей.

Ранее помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что Москва оставила без комментариев предложение об организации трехсторонних переговоров с участием глав государств. Отмечается, что с такой инициативой выступил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе своего визита в российскую столицу.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Путин
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В зоопарке Перми медведю установили опасный вольер с током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.