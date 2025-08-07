Трампа предупредили об одном риске перед возможными переговорами с Путиным WAS: Трамп будет рисковать при участии Зеленского во встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп будет сильно рисковать, допустив участие украинского коллеги Владимира Зеленского в возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy. По его словам, политика с Украины необходимо контролировать, а это нелегко.

Трампу нужно будет контролировать Зеленского, а это сложная задача, потому что Зеленскому некуда деваться, поскольку он не может легко пойти на значительные уступки, — подчеркнул Брайен.

По словам бывшего помощника замглавы Пентагона, Трамп хочет избавиться от Зеленского как от препятствия в возможных трехсторонних переговорах. Он не исключил, что статус президента может поменяться из-за этих трудностей.

Ранее помощник российского президента по международным вопросам Юрий Ушаков заявил, что Москва оставила без комментариев предложение об организации трехсторонних переговоров с участием глав государств. Отмечается, что с такой инициативой выступил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе своего визита в российскую столицу.