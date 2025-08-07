Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 11:15

В прифронтовой зоне появится уникальный заповедник

Минприроды Запорожья анонсировало создание заповедника в прифронтовой зоне

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Министерство природы, экологии и недропользования Запорожской области намерено создать федеральную особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Великий Луг» в прифронтовом Васильевском муниципальном округе, рассказал ТАСС и. о. главы ведомства Владимир Капитонов в рамках Докучаевской конференции в Бердянске. Заповедник намерены восстанавливать после подрыва Каховской ГЭС ВСУ.

Мы буквально недавно с Москвой проводили совещание по созданию федеральной ООПТ «Великий Луг». Она находится в городе Васильевке, это в прифронтовой части области. <…> Там (в заповедных угодьях. — NEWS.ru) десятки, сотни тысяч птиц гнездилось на этих островах, — рассказал Капитонов.

В ведомстве уже определили, что заниматься благоустройством территории будет ГАУ «Мелитопольский лесхоз». В рамках учреждения будет открыто подразделение по ООПТ, ответственное за создание заповедника.

Ранее источник журналистов в Совфеде сообщил, что в верхней палате парламента могут разрешить аренду лесов с устаревшей документацией. Рассмотрение вопроса назначено на осень этого года.

Запорожская область
заповедники
минприроды
конференции
