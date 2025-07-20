Совфед осенью пересмотрит правила аренды лесов Совфед может снять запрет на аренду лесов с устаревшей документацией

Совет Федерации осенью может разрешить аренду лесов с устаревшей документацией, передает ТАСС со ссылкой на члена комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергея Аноприенко. Инициатива Кировской области, поддержанная сенатором, призвана вовлечь в оборот заброшенные лесные участки.

По действующим правилам запрещено сдавать в аренду лес, если материалы его обследования (лесоустройства) старше 10 лет. Из-за этого в Кировской области простаивает около четверти лесного фонда, так как финансировать актуализацию данных сложно.

Регион предложил выход: разрешить долгосрочную аренду таких участков, но обязать арендатора провести новые лесоустроительные работы в течение двух лет после заключения договора. Это увеличит доступную древесину для переработчиков.

Эту инициативу нужно [рассмотреть] в осеннюю сессию, чтобы было возможно разыгрывать на аукционном участке леса с различной давностью лесоустройства, но с обязанностью победителя аукциона провести лесоустройство в течение двух лет с момента победы на аукционе, — подчеркнул Аноприенко.

Предложение уже обсуждалось в правительстве, Совете Федерации и профильных ведомствах. Законопроект Минприроды сейчас проходит согласование в кабмине. Если его примут, это откроет доступ к ценным, но невостребованным лесным ресурсам.

Ранее сообщалось, что правительство РФ разрешило сплошную вырубку деревьев у озера Байкал в целях лесовосстановления. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, участки будут утверждены после решения Комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и РАН.