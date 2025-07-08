Выпуск беспилотников в России превысил план в несколько раз

Выпуск беспилотников в России превысил план в несколько раз Мишустин: производство БПЛА в стране в три раза превышает запланированные объемы

Национальный проект по беспилотникам показывает высокую эффективность, заявил в ходе стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» на международной промышленной выставке «Иннопром» премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого передает РИА Новости. Производство дронов в стране в три раза превышает запланированные объемы, отметил он.

Практически все приоритетные направления развития промышленности были включены в состав новых национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них — это беспилотные авиационные системы — показывает свою высокую эффективность, — сообщил глава российского правительства.

Мишустин указал на то, что выпуск беспилотных авиасистем удалось нарастить в том числе благодаря помощи государства предприятиям, которые разрабатывают новые модели, включая гражданские. Премьер подчеркнул, что важно не снижать заданную планку и ставить в этой области амбициозные задачи.

Ранее основатель и глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотированию беспилотников Михаил Филиппов рассказал, что специалисты провели в Республике Крым успешные испытания нового беспилотника, разработанного для перехвата дронов противника. По его словам, эксперты провели тест-драйв оборудования систем связи и наведения БПЛА, а также проверили совместимость «Архангела» с действующей ПВО в стационарных радиолокационных станциях.