Роскосмос показал фото извержения вулкана на Камчатке

Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале фото извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. На снимке виден пепловый шельф, высота выброса достигает 5–6 км над уровнем моря. Отмечается, что на пути распространения пепла нет населенных пунктов.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что в случае смены ветра активность вулкана Крашенинникова создаст риск для путешественников, прилетающих в Долину гейзеров. По его словам, сейчас ветер дует в безопасном направлении, однако ситуация может измениться.

Ученый отметил, что в настоящее время на Крашенинникове наблюдается вершинное извержение и парогазовые выбросы. Специалисты предполагают, что нынешняя активность вулкана связана с землетрясением, произошедшим 30 июля.

До этого Кроноцкий заповедник опубликовал кадры первого за последние 500 лет извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Пепел, который выбрасывается на высоту до шести километров, покрыл часть природного парка. В заповеднике отметили, что вулкан не представляет опасности для населенных пунктов. Последнее извержение этого вулкана произошло ориентировочно 468 лет назад.