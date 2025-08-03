Первое за 500 лет извержение вулкана на Камчатке сняли на видео

Первое за 500 лет извержение вулкана на Камчатке сняли на видео Кроноцкий заповедник показал кадры извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке

Первое за последние 500 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео, соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кроноцкого заповедника, расположенного в восточной части полуострова. Пепел, который выбрасывается на высоту до шести километров, покрыл часть природного парка. В заповеднике отметили, что вулкан не представляет опасности для населенных пунктов.

Поскольку его окрестности представляют собой вулканические пустоши, шлаковые и лавовые поля без густой растительности, сейчас угрозы природного пожара нет. Угроза жизни сотрудникам заповедника, инфраструктуре и населенным пунктам также отсутствует, — говорится в сообщении.

Ранее в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщили о первом в истории наблюдения извержении вулкана Крашенинникова. В организации отметили, что оно зафиксировано с ночи воскресенья, 3 августа, в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 19:50 мск). Последнее извержение этого вулкана произошло ориентировочно 468 лет назад.