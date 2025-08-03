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03 августа 2025 в 09:20

Первое за 500 лет извержение вулкана на Камчатке сняли на видео

Кроноцкий заповедник показал кадры извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке

Фото: Артем Шелдовицкий/РИА Новости

Первое за последние 500 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео, соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кроноцкого заповедника, расположенного в восточной части полуострова. Пепел, который выбрасывается на высоту до шести километров, покрыл часть природного парка. В заповеднике отметили, что вулкан не представляет опасности для населенных пунктов.

Поскольку его окрестности представляют собой вулканические пустоши, шлаковые и лавовые поля без густой растительности, сейчас угрозы природного пожара нет. Угроза жизни сотрудникам заповедника, инфраструктуре и населенным пунктам также отсутствует, — говорится в сообщении.

Ранее в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) сообщили о первом в истории наблюдения извержении вулкана Крашенинникова. В организации отметили, что оно зафиксировано с ночи воскресенья, 3 августа, в 04:50 по камчатскому времени (2 августа 19:50 мск). Последнее извержение этого вулкана произошло ориентировочно 468 лет назад.

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