Популярное туристическое место оказалось под угрозой из-за вулкана Извержение вулкана на Камчатке угрожает безопасности туристов в Долине гейзеров

В случае смены ветра активность вулкана Крашенинникова создаст риск для путешественников, прилетающих в Долину гейзеров, заявил ТАСС директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров. По его словам, сейчас ветер дует в безопасном направлении, однако ситуация может измениться.

Вулкан Срединной Камчатки (Срединного хребта — главного водораздельного хребта на полуострове. — NEWS.ru), он далеко от населенных пунктов. [Там] 30 км до Долины гейзеров, куда много туристов летает вертолетами, поэтому чисто теоретически [извержение] может представлять опасность при направлении ветра в ту сторону, — рассказал собеседник.

По словам ученого, в настоящее время на Крашенинникове наблюдается вершинное извержение и парогазовые выбросы. Специалисты предполагают, что нынешняя активность вулкана связана с землетрясением, произошедшим 30 июля.

Ранее стало известно, что небольшие волны цунами могут достичь побережья Камчатки после афтершока в акватории Тихого океана. Интенсивность подземных толчков составила 4 балла. Волны до 19 сантиметров ожидаются у берегов Алеутского округа.