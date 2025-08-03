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03 августа 2025 в 09:37

На Камчатке спрогнозировали цунами после серии афтершоков

Подход цунами высотой до 19 см возможен в трех районах Камчатки после афтершоков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Небольшие волны цунами высотой до 19 сантиметров могут подойти к берегам Камчатки после афтершока в акватории Тихого океана, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Там отметили, что интенсивность землетрясения составила 4 балла.

Так, волны высотой до 19 сантиметров ожидаются у берегов Алеутского муниципального округа. Тем временем цунами до 15 сантиметров может подойти к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а волны до трех сантиметров — к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.

Ранее Кроноцкий заповедник опубликовал кадры первого за последние 500 лет извержения вулкана Крашенинникова на Камчатке. Пепел, который выбрасывается на высоту до шести километров, покрыл часть природного парка. В заповеднике отметили, что вулкан не представляет опасности для населенных пунктов. Последнее извержение этого вулкана произошло ориентировочно 468 лет назад.

До этого стало известно, что в пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки были силой около четырех баллов.

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