Российский полузащитник «Атланты» забил шестой гол в сезоне Футболист Миранчук принес американской «Атланте» мяч в игре с «Атласом»

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий за футбольный клуб «Атланта», пополнил свой голевой актив, забив мяч в поединке Кубка лиг против мексиканского «Атласа», следует из сообщения клуба. Встреча прошла на домашнем стадионе в США.

Игра, прошедшая на стадионе «Атланты», завершилась убедительной победой хозяев со счетом 4:1. Этот забитый мяч стал для Миранчука вторым в текущем розыгрыше Кубка лиг. Ранее, 31 июля, он уже поразил ворота соперника в игре против мексиканской «Некаксы», хотя тогда его команда потерпела поражение со счетом 1:3.

В текущем сезоне Главной футбольной лиги (MLS) российский спортсмен также имеет на своем счету четыре забитых мяча. Его недавняя результативность показывает, что в последних шести матчах полузащитник отличился четырьмя голами.

Ранее Миранчук помог «Атланте» уйти от поражения в домашнем матче регулярного чемпионата MLS. Футболисты вышли на поле, чтобы сыграть с «Сиэтлом». Миранчук смог забить гол на девятой минуте, которую добавили ко второму тайму.