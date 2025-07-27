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27 июля 2025 в 10:33

Спасительный для «Атланты» гол Миранчука попал на видео

Гол Миранчука спас «Атланту» от поражения в матче MLS

Алексей Миранчук Алексей Миранчук Фото: Zuma/TASS

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук помог «Атланте» избежать поражения в домашнем матче регулярного чемпионата MLS против «Сиэтла», сообщает пресс-служба MLS. Ему удалось забить гол на девятой добавленной ко второму тайму минуте. Кадры спасительного гола Миранчука активно расходятся в соцсетях.

Встреча проходила в Атланте и завершилась со счетом 2:2. Миранчук играет в «Атланте» с августа 2024 года. В нынешнем сезоне MLS на его счету четыре забитых мяча и три голевые передачи.

Тем временем стало известно, что лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба забил первый гол в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). 36-летний форвард «Акрона» проявил себя в гостевом матче второго тура с «Сочи».

До этого российский пловец Кирилл Пригода обновил национальный рекорд на дистанции 100 метров брассом в предварительном заплыве чемпионата мира в Сингапуре. С результатом 58,53 секунды он возглавил таблицу, опередив немца Лукаса Матцерата (58,75) и итальянца Николо Мартиненги (58,84).

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