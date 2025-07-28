В Роскосмосе раскрыли стоимость частных спутников Глава Роскосмоса сообщил, что частные спутники будут стоить 2 млрд рублей

Построенные частными компаниями спутники будут стоить порядка 1-2 млрд рублей, рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью РБК ТВ. Он пояснил, что речь идет о объектах, возведенных в рамках Национального проекта по космосу.

Каждый аппарат дистанционного зондирования Земли, который, в том числе, разрабатывают, изготавливают такие компании, как Sitronics, «Стилсофт», БАРЛ, стоят порядка одного-двух миллиардов рублей. То есть это серьезные деньги помимо того, что выделено, — подчеркнул Баканов.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что выбор наклонения орбиты для перспективной Российской орбитальной станции (РОС) остается нерешенным и критически важным вопросом. По его словам, от решения этой проблемы зависит международное сотрудничество в космосе.

Он также отметил: создание и испытания прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя займет около полутора-двух лет. Технология, известная как «кузнечик», позволит повторно использовать ступени, что значительно снизит стоимость космических запусков, добавил он.