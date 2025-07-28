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28 июля 2025 в 03:01

Названы сроки испытания Роскосмосом технологии возвращаемых ступеней ракет

Роскосмос в течение двух лет испытает технологию возвращаемых ступеней ракет

Стенд компании «Роскосмос» Стенд компании «Роскосмос» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Создание и испытания прототипа возвращаемой первой ступени ракеты-носителя займет около полутора-двух лет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Технология, известная как «кузнечик», позволит повторно использовать ступени, что значительно снизит стоимость космических запусков, сообщает РБК ТВ.

У нас техническое задание на отработку — в народе называется «кузнечик» — вверх-вниз прыгает, — подписано только в июне текущего года. Это заложено в национальный проект. И нам нужно, чтобы это прошло максимально качественно, где-то полтора-два года для отработки этой технологии, — пояснил Баканов.

Он сравнил многоразовость ступеней с авиаперелетами. По его словам, повторное использование техники делает услуги доступнее для целевой аудитории.

Перспективная метановая ракета «Амур» с возвращаемой первой ступенью должна быть готова к 2027–2028 году. Этот проект станет важным шагом в развитии российской космической программы, позволяя конкурировать с такими компаниями, как SpaceX.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М». Ракета стартовала с площадки космодрома Восточный.

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Названы сроки испытания Роскосмосом технологии возвращаемых ступеней ракет
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